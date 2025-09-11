Седокова призвала посмотреть ее детские фото после обвинений в фотошопе

Певица Анна Седокова ответила на обвинения в использовании фотошопа. Поп-исполнительница опубликовала видео в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

© Газета.Ru

В начале ролике 42-летняя Анна Седокова предстала в черном облегающем платье на бретелях и с макияжем со стрелками и нюдовой помадой. После этого появились детские фото певицы, которые были отретушированы.

«Прежде чем меня осуждать за фотошоп, посмотрите на мои детские фотографии», — пошутила артистка.

На днях Анна Седокова отреагировала на слухи о тайном возлюбленном, которые возникли после ее снимков с букетами цветов. Певица обратилась к журналистам с просьбой не распространять информацию о вымышленных романах. Поп-исполнительница объяснила, что получила букеты от разных людей.

17 декабря 2024-го не стало бывшего мужа Седоковой, баскетболиста Яниса Тиммы, — в ночь после дня рождения певицы. Его нашли в подъезде пятиэтажного дома в центре Москвы. В этот же день артистка сообщила о госпитализации. Она находилась в клинике из-за нервного срыва. Из-за тяжелого состояния певице пришлось отменить гастрольный тур.

В марте 2025-го Седокова призналась, что начала бояться людей после кончины бывшего мужа. По словам певицы, она не выходила три месяца из дома после трагедии. Артистка думала, что ее все ненавидят.