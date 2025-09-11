Шаляпин посоветовал Волочковой встречаться с пожилым мужчиной

Певец Прохор Шаляпин в разговоре с «Газетой.Ru» ответил на вопрос, какой мужчина нужен балерине Анастасии Волочковой.

© VK

«Я думаю, что Насте каждый день кто-то делает предложение. У нее столько имущества, она в этих предложениях уже утонула. Я ей посоветовал запрет на переделку имущества без ее личного присутствия. А то уведут и дом, и квартиру, и деньги, все. Настя доверчивая, добрая. Нельзя так доверять. Ее могут облапошить. Ей бы самой кого постарше. Я ей все время говорю — тебе надо постарше, чтобы на издыхании уже была искренняя любовь», — заявил он.

Артист также отметил, что внешне подходит на роль молодого человека балерины, однако их союз невозможен из-за финансов: «Конечно, чисто внешне подхожу ей я. Но нам нужны, так скажем, деньги. Шуба сама себя не купит».

Шаляпину — 41 год, певец был трижды женат. Последняя супруга артиста, Татьяна-Клаудиа Дэвис, ушла из жизни в 2021 году. 49-летняя Волочкова в официальном браке не состояла не разу.