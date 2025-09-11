Рита Дакота объявила вознаграждение за свою одежду на Бали

Певица Рита Дакота рассказала в Telegram-канале, что у нее украли одежду на Бали.

© Global look

Инцидент произошел, когда Дакота решила отправить вещи в стирку. Как предположила артистка, неизвестные подумали, что она отдает одежду на благотворительность или выкидывает их. Певица вместе с мужем начали расклеивать объявления о пропаже одежды. За него они предложили награду в 1 миллион индонезийских рупий (около 5,1 тысяч рублей по текущему курсу – «Газета.Ru»).

«Подрезали у нас огромный пакет наших любимых вещей. Мы их выставили, чтобы их забрал человек, который занимается нашей стиркой. За 5 минут не стало пакета. И мы не теряем надежд его вернуть. Ваши ставки. Мне кажется, нет. Федя думает, да», — поделилась исполнительница.

В августе Дакота возмутилась сообщениями, что якобы «скрывалась» и «стыдилась» своего российского паспорта.

Дакота напомнила, что родилась и выросла в Белоруссии, поэтому она белоруска по крови. Как добавила знаменитость, у нее также есть гражданство РФ по русскому мужу и дочери. По словам артистки, у нее также есть документы, разрешающие деятельность в других странах, где она живет и работает.