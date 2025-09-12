Стало известно, каким по счету выступит Shaman на конкурсе «Интервидение»

Порядок выступления более половины участников международного песенного конкурса "Интервидение" определен. Согласно ему, Россия выступит девятой, передает корреспондент ТАСС с церемонии жеребьевки.

Жеребьевка проходит в Национальном центре "Россия". В церемонии нашли отражение традиции и символы русской культуры. Так, заслуженный артист РФ Ярослав Дронов (Shaman) - именно он представит страну на "Интервидении" - налил кипяток из самовара в одну из чашек, установленных на "колесе фортуны". После нагревания на ней проступил порядковый номер - девять.