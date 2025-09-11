Алла Пугачева и Максим Галкин* (признан иноагентом на территории РФ) сэкономили 180 млн, избегая налогов за замок в Грязи, где планируют сделать платный музей. По документам шестиэтажного дома не существует. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Как сообщает SHOT, замка площадью 1,8 тысячи квадратных метров на кадастровой карте нет. По бумагам, звездной паре принадлежит только земельный участок — Пугачева и Галкин* не стали регистрировать недвижимость. Как только здание становится на кадастровый учет, хозяин обязан оплачивать за него ежегодный налог.

Артисты платят только за земельный участок площадью 12 тысяч квадратных метров. Если бы они зарегистрировали дом кадастровой стоимостью 600 млн, пришлось бы отдавать ежегодно по 12 млн рублей. Отмечается, что за 15 лет после окончания строительства семья сэкономила 180 млн.

Тайны Галкина*: о чем молчит Пугачева

В новом интервью Пугачева призналась, что мечтает создать в дворце платный «Музей любви». Она надеется, что ее дети — Лиза и Гарри — реализуют проект.

Ранее 76-летняя певица Алла Пугачева призналась, что детские болезни дают о себе знать. Подробности читайте в этой новости.

*признан иноагентом на территории РФ

Как снизить налог при продаже квартиры