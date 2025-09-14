Единственный сын Сергея Шнурова: в кого он превратился

Сергей Шнуров — артист, известный своими провокациями. Его единственный сын Апполон предпочел иной путь. «Рамблер» расскажет о жизни звездного наследника: учебе, творчестве, отношении к славе отца.

Апполон родился в 2000 году во втором браке российского певца со Светланой Костицыной, музыкальным менеджером, работавшей с «Ленинградом». Необычное имя было выбрано осознанно: сам Шнуров объяснял, что назвал сына в честь поэта Аполлона Григорьева.

Детство и образование

Хотя брак родителей Аполлона был недолгим, они сохранили нормальные отношения и вместе занимались воспитанием сына. После развода родителей мальчик остался жить с матерью и сначала учился в питерской престижной школе. Позже, когда ему исполнилось 11 лет, он уехал учиться в британскую школу Caxton в Валенсии, Италия, которую с успехом окончил. За то, чтобы Апполон получил хорошее образование, Шнурову пришлось выложить кругленькую сумму — один год обучения стоил больше двух миллионов рублей, говорится в «‎Комсомольской правде».

Сергей долгое время скрывал Апполона от прессы, чтобы мальчик мог жить спокойно вдали от бесконечных вспышек фотокамер, сообщает 24СМИ. После того, как поклонники узнали о «‎наследнике престола» (как его в шутку называл сам отец), Шнуров стал публиковать о сыне ироничные посты в соцсетях, без подробностей про учебу и личную жизнь сына.

«Апполон уже выпивает, но пока не курит и матерится немного», — написал в одном из них лидер «Ленинграда», что вызывало волну возмущений у поклонников, которые не понимают сарказма и иронии.

Сергей Шнуров признавался, что не всегда мог уделять сыну достаточно времени, когда тот был младше, потому что часто колесил по миру с гастролями. Однако известно, что музыкант всегда очень трепетно относился к сыну (чего не скажешь о его отношении к дочери Серафиме).

Уникальное творчество и выставка «Untitled.jpg»

В июле 2018 года Апполон Шнуров устроил первую персональную выставку под названием «Untitled.jpg» в галерее «Свиное рыло» в Санкт-Петербурге. Экспозиция включала около 18-20 произведений в жанре электронной живописи. Работы содержали портреты, тексты-манифесты, элементы киберпанка и яркие цвета.

У Апполона очень необычная техника: он сначала наносит мазки маслом на холсте, затем переводит их в цифровой формат, дорабатывает графически и распечатывает уже готовые работы на полотне в одном экземпляре. В беседе с Собака.ru он сам описывал свое искусство как «размывание грани между академическим и цифровым искусством».

Он также рассказывал, что хочет, чтобы искусство менялось и адаптировалось к цифровой эпохе. По его мнению, недостаточно просто рисовать на холсте — цифровые технологии позволяют переосмыслить материал, форму, способ подачи.

Как он живет сегодня?

© Соцсети

Сегодня Апполону 25 года, и достоверной информации о том, где он проживает, в публичном доступе нет: по данным одних СМИ, он живет в Испании, в Валенсии, другие медиа настаивают на том, что звездные наследник обосновался в Санкт-Петербурге. Соцсети молодой человек исключительно с коммерческой целью — вся лента пестрит его творчеством.

