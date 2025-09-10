Прохор Шаляпин раскрыл размер своей будущей пенсии

Илья Родин

Российский певец и шоумен Прохор Шаляпин рассказал, что его будущая пенсия составит около 25 тыс. рублей. Об этом пишет «Комсомольская правда».

© РИА Новости

По данным газеты, артист назвал размеры своей будущей пенсии на премьере шоу Анастасии Волочковой «Одержимость».

Шаляпин уточнил, что числится индивидуальным предпринимателем и имеет 17 лет стажа в проекте «Народная песня».

Шоумен подчеркнул, что за его «легким образом» скрывается долгий профессиональный путь. Он добавил, что много работает, полученные деньги вкладывает в покупку квартир в Москве.

Ранее в Соцфонде сообщили, что в 2025 году средняя пенсия женщин в России составила 23 249,58 рубля в месяц, а у мужчин — 23 028,33 рубля в месяц.