Прохор Шаляпин раскрыл размер своей будущей пенсии

Российский певец и шоумен Прохор Шаляпин рассказал, что его будущая пенсия составит около 25 тыс. рублей. Об этом пишет «Комсомольская правда».

По данным газеты, артист назвал размеры своей будущей пенсии на премьере шоу Анастасии Волочковой «Одержимость».

Шаляпин уточнил, что числится индивидуальным предпринимателем и имеет 17 лет стажа в проекте «Народная песня».

Шоумен подчеркнул, что за его «легким образом» скрывается долгий профессиональный путь. Он добавил, что много работает, полученные деньги вкладывает в покупку квартир в Москве.

Ранее в Соцфонде сообщили, что в 2025 году средняя пенсия женщин в России составила 23 249,58 рубля в месяц, а у мужчин — 23 028,33 рубля в месяц.