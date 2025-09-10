Басков впервые высказался о сходстве с персонажем «Шрека»

Народный артист России Николай Басков впервые высказался о своем сходстве с персонажем мультфильма «Шрек 2» принцем Чармингом. Соответствующий ролик он опубликовал в социальной сети TikTok.

На своей странице певец, которого в сети неоднократно сравнивали с персонажем, показал кадры из мультфильма под свою песню «Натуральный блондин».

«Да, это я. Узнали?» — подписал ролик Басков.

В комментариях 48-летний артист признался, что хочет стать популярным в TikTok. Кроме того, пошутил Басков, он стеснялся признать свое сходство с персонажем.

Накануне хирург Максим Усунгван заявил, что Басков «явно изменился» во внешности за последние несколько лет. Усунгван пояснил, что, по его мнению, исполнитель не прибегал к кардинальным хирургическим вмешательствам.

