Шаляпин назвал сумму своей предположительной пенсии

Певец Прохор Шаляпин рассказал в беседе с Super, что сумма его предположительной пенсии составила 25 тысяч рублей.

Эту сумму ему сообщили на «Госуслугах». Шаляпин отметил, что у него 17 лет стажа в народной песне.

«А вы что думали? Не хухры-мухры», — поделился исполнитель.

В августе Прохор Шаляпин сообщил, что выпустит свою первую книгу. Дебютная книга исполнителя называется «Главное — не уработаться».

В мае Шаляпину предложили должность координатора рабочего кайфа после того, как он заявил о поиске таковой в социальных сетях. На одном из сайтов появилось объявление от имени известного онлайн-кинотеатра.

Среди возможностей, которые предлагают Шаляпину, — командировки на Мальдивы, право вставать не раньше обеда и жить на чужие деньги. Из требований — продолжать быть красивым и хотя бы на полчаса в день появляться в офисе (с предоставлением бизнес-такси).

В начале мая 2025 года Шаляпин посмеялся над трудящимися в День труда, лежа в кровати.