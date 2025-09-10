Пугачева в первом после начала СВО интервью похвалила Дудаева и Горбачева

Певица Алла Пугачева дала первое большое интервью после начала спецоперации на Украине журналистке Катерине Гордеевой* (признана иноагентом в России).

В разговоре она поделилась своим мнением о ряде известных политиков и обстоятельствах своего переезда из России, передает RT.

Пугачева рассказала, что знала Джохара Дудаева, лидера чеченских сепаратистов, и назвала его «приличным, порядочным, интеллигентным человеком».

«Единственный из политиков, который имел мужество признать ошибку, переосмыслить ее, – это Горбачев», – добавила певица, говоря об экс-президенте СССР Михаиле Горбачеве.

Артистка также отметила, что не собиралась уезжать из страны сразу после начала спецоперации на Украине, однако позднее, по ее словам, против нее начали выступать люди, которые писали оскорбления. Пугачева пояснила, что, как противница конфликта, оказалась под давлением: «Думаешь: ну раз не нравится, а что тут делать тогда?»

Джохар Дудаев – лидер чеченских сепаратистов, выступавший за отделение Чечни от России и возглавивший боевые действия против российских федеральных сил. Дудаев был убит 21 апреля 1996 года у чеченского села Гехи-Чу.

Ранее Пугачева попросила Минюст включить ее в список иноагентов.