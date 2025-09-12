Киркоров признался в необычном фетише

Народный артист России Филипп Киркоров признался, что коллекционирует меню из ресторанов.

Исполнителя цитирует «Пятый канал».

«Я собираю меню из ресторанов. Такой у меня фетиш», — заявил Киркоров.

Певец пояснил, что сейчас в заведениях встречаются изысканные, необычно оформленные меню. В одном из ресторанов за границей Киркоров спросил, можно ли оставить такое меню себе. С тех пор, по словам исполнителя, его коллекция регулярно пополняется.

«Толку особо нет»: Киркоров рассказал об учебе детей в школе

Ранее певица Алла Пугачева призналась, что вышла замуж за Филиппа Киркорова по просьбе его матери. По словам артистки, она планировала за три года помочь карьере Киркорова, а затем расстаться с ним.