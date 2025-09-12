Блогер ответила на слухи, что жена Диброва осталась ни с чем после развода

Блогер Алена Кравец в беседе с Teleprogramma.org прокомментировала слухи о том, что 36-летняя Полина Диброва вышла из брака с телеведущим Дмитрий Дибровым без состояния, якобы оставшись без больших денег, недвижимости и приличного обеспечения.

Собеседница издания считает, что это не так. Она полагает, что даже если бы телеведущий хотел лишить супругу всего, то есть понятие «совместно нажитого имущества», и любой суд встанет на сторону Полины и ее детей.

Кравец обратила внимание на то, что сама Полина Диброва «неплохо зарабатывала», поэтому вклад в общее имущество есть и с ее стороны. К тому же блогер полагает, что у телеведущего, имеющего за плечами не один брак, был грамотно составлен брачный договор.

Собеседница издания добавила, что у Полины есть сильный адвокат, поэтому «в одних трусах» она точно не останется.

