«Нетрезвая баба»: Александр Серов раскритиковал вышедшую на футбольное поле Волочкову

В минувшие выходные на балерину Анастасию Волочкову обрушилась новая волна критики, после того как артистка неожиданно для многих появилась на футбольном поле.

© Вечерняя Москва

Среди критиков оказался и известный певец Александр Серов.

— Нетрезвая баба на футбольном поле — это смешно. Зачем ее только туда позвали? Да и какая она вообще артистка? Детский сад! — возмутился Серов в разговоре с изданием «Абзац».

На поле Волочкова вышла в составе мужской команды в футболке с номером знаменитого футболиста Лионеля Месси, а потом ушла на замену из-за боли в суставах. Другие комментаторы выразили мнение, что Волочковой стоит заниматься тем, что она умеет.

Недавно Волочкова также оказалась в центре внимания после похода в парикмахерскую: ее стилист опубликовала фотографии, на которых можно увидеть проплешины на затылке артистки.

Кроме того, балерина прокомментировала обвинения своих поклонников в алкогольной зависимости. Артистка отметила, что подобные вопросы ее обижают. Она напомнила, что в России многие люди употребляют алкоголь, но не считают себя алкоголиками.

До этого Волочкова прокомментировала свое поведение в самолете, где она подняла свои ноги и закинула их на переднее кресло. Артистка подчеркнула, что ее ноги являются священными. Она отметила, что не понимает критики в свою сторону в связи с этой ситуацией, и добавила, что не опоздала на автобус, за которым бегала в аэропорту. По словам Волочковой, она побежала, чтобы успеть в первый автобус, а не ждать второго, поскольку на улице ее ждал «белый «Майбах».