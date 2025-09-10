Пугачева рассказала, зачем вышла замуж за Киркорова

Алла Пугачёва в интервью Катерине Гордеевой* (признана в РФ иноагентом) рассказала о мотивах своих замужеств. По ее словам, из пяти браков настоящими были лишь два - с Миколасом Орбакасом и Максимом Галкиным* (признан в РФ иноагентом).

© Московский Комсомолец

О браке с Филиппом Киркоровым певица сказала, что сделала это по просьбе его матери Виктории. При этом отца Филиппа Бедроса она, по ее словам, не любила.

«Меня забодали. Моя мама, пока была жива, говорила: «Помоги Филиппчику». Его бабушка, которая дружила с моей мамой, тоже просила помочь», - призналась она.

Пугачёва отметила, что решение было связано с просьбой умирающей от рака матери Киркорова.

«Она сказала: прошу тебя, не оставляй его, помоги ему, будь как мать ему», - вспомнила она.

На вопрос, зачем понадобилось именно жениться, Пугачёва ответила: «Ход примитивный, конечно, но очень хорошо работал в то время. Он не может быть на меня в обиде, я ему дала всё, что могла».

При этом она добавила, что сам в Киркорова по поводу этого брака «только насмехается в КВНе или еще где-то», но «в принципе, видно, что он благодарен».

*Признаны в РФ иноагентами

Ваша надёжная лента новостей — «МК» в MAX.