Пугачева высказалась о сексе в браке с Галкиным*

Алла Пугачева дала большое интервью журналистке Катерине Гордеевой* (признана в РФ иноагентом). Певица откровенно рассказала о своем браке и подчеркнула, что очень счастлива.

По словам Пугачевой, их брак с Максимом Галкиным* (признан в РФ иноагентом) — настоящее счастье.

«У него удивительный талант — любить меня, любить семью и беречь меня. Ты понимаешь? У меня все-таки много было браков. Я влюбилась, и все. Поняла, что это то, что нужно. И он понял», — рассказала Пугачева.

По ее словам, у них с супругом одинаковое «воспитание, отношение и благородство», а в браке царит абсолютная гармония.

«Речь не только о какой-то половой связи, но и о дружбе, понимании, и поддержке. Что такое семья? Это же не только секс, правильно?» — добавила она.

На вопрос о том, есть ли личная жизнь после 50 лет, она ответила, что есть «разные способы получать удовольствие, чтобы возраст не мешал».