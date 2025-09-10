Певица Пугачева заявила, что вышла замуж за Киркорова по просьбе его матери

Певица Алла Пугачева призналась в интервью Катерине Гордеевой, что вышла замуж за Филиппа Киркорова по просьбе его матери. Пугачева рассказала, что все в ее окружении попросили "помочь Филиппчику" и сделать его популярным артистом. Певица отметила, что хоть и не любила отца коллеги Бедроса, она хорошо относилась к его матери – Виктории. Певица не раз навещала женщину, когда та была больна раком. "(Виктория) мне ставит кассету, а он (Филипп) там поет какую-то песенку в штанах в горох, тут перья и что-то еще. Она говорит: "Ну что это? Подскажи ему! Скажи ему что-нибудь!". Когда она совсем плохая была, она сказала: "Прошу, не оставляй его. Помоги ему, будь с ним. Будь как мать ему". Тяжело вспоминать", — поделилась Примадонна. По словам Пугачевой, тогда она решила, что за три года поднимет Киркорова, а затем расстанется. Певица уверена, что сейчас бывший муж на нее не обижен. "Он не может быть на меня обижен. Я дала ему все, что могла. А что он мне мог дать? Не знаю, он только насмехается надо мной в КВН или чем-то еще. В принципе, видно, что он благодарен мне", — рассказала артистка.