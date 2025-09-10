Аллегрова заявила об отказе петь «развеселые» песни в период СВО
Российская певица Ирина Аллегрова рассказала о том, как на ее творчество повлияли мировые события последних лет. Ее слова прозвучали в интервью Mash.
Говоря о возможности проведении сольного концерта, артистка сказала, что если бы не случилась пандемия коронавируса, то она выступала бы с новым материалом «еще пару лет».
«А потом СВО (специальная военная операция — прим. "Ленты.ру"), которая радикально изменила нашу жизнь, и это не могло не отразиться на музыке. Я сразу для себя решила, что петь развеселые песни в такой момент неприемлемо. Так что для нового сольного концерта много звезд должно сойтись», — заявила исполнительница.
Ранее Ирина Аллегрова призналась, что ненавидит один из своих главных хитов «Угонщица».