Российская певица Алла Пугачева рассказала, почему решилась на эмиграцию после того, как ее мужа — юмориста Максима Галкина* — признали иноагентом. Подробностями личной жизни она поделилась в интервью журналистке Катерине Гордеевой* на YouTube.

По словам артистки, причиной стала травля ее детей в школе после внесения Галкина* в реестр Минюста РФ. Пугачева рассказала, что в школе ребят «троллили», называя «детьми шпионов» и говоря, что «ваш папа иноагент».

— Мы собрали чемоданы, позвонили папе и сказали, что мы выезжаем. С собой у нас было 30 тысяч долларов, которые можно провести. Уехали в Израиль. Скажу честно, это была такая острая боль для меня, что это так происходит, — поделилась она.

В августе стало известно, что Пугачева летом этого года выступила на частной вечеринке у бизнесмена в Латвии, за что ей заплатили 150 тысяч евро (примерно 13,9 миллиона рублей). Уточняется, что сумма в два раза меньше ее стандартного гонорара, который за последние десять лет составлял 350 тысяч евро (32,5 миллиона рублей). При этом она утверждала, что больше не выступает за деньги, а поет только на дружеских или семейных встречах.

Пугачевой предрекли возвращение в Россию в 2025 году

Психолог Сергей Ланг в свою очередь увидел в поведении певицы признаки «серьезной психологической проблемы». Он считает, что Примадонна оскорбила и обозвала своего бывшего друга поэта-песенника Илью Резника «трусом и предателем», потому что пребывает в состоянии депрессии.

*Признаны иностранными агентами на территории России по решению Министерства юстиции РФ.