Жена Збруева прокомментировала слухи о здоровье артиста

Супруга народного артиста Александра Збруева Людмила Савельева прокомментировала слухи об ухудшении его здоровья. Как сообщает «Абзац», она опровергла, что актер упал в обморок.

Ранее СМИ сообщили, что 9 сентября Збруеву стало плохо перед выходом на сцену в спектакле «Вишневый сад» театра «Ленком» — он якобы упал в обморок. ТАСС со ссылкой на артиста и театра писал, что актер отказался от госпитализации и чувствует себя нормально.

«Кто сказал, что он упал в обморок? Не было такого. Все с ним хорошо, чувствует себя прекрасно!» — прокомментировала ситуацию Савельева.

СМИ: Александру Збруеву стало плохо перед выходом на сцену «Ленкома»

Напомним, что в конце 2024 года СМИ писали, что у Збруева выявили поражение головного мозга. Сам он опровергал слухи о своей госпитализации, заявив, что часто посещает больницу из-за планового обследования.