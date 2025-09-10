СМИ раскрыли, на чем зарабатывает муж Ивлеевой

Филипп Бегак, муж блогера Анастасии Ивлеевой, зарабатывает миллионы рублей на строительных работах. Об этом сообщает «Звездач».

По данным Telegram-канала, с 2023 года Бегак руководит собственной строительной компанией ООО «СК Фронтон». Фирма занимается выполнением отделочных работ.

«Уже в первый год существования выручка компании достигла 54 миллионов рублей, а чистая прибыль составила 15 миллионов», — говорится в материале.

Также подчеркивается, что в 2024 году доходы компании достигли 69 миллионов рублей, однако прибыль значительно снизилась до 1,2 миллиона.

Ранее Ивлеева рассказала, что пережить «отмену» из-за скандала с «голой вечеринкой» ей помогла искренняя исповедь в церкви. Прошедшая 20 декабря 2023 года «голая вечеринка» блогера Анастасии Ивлеевой в столичном клубе «Мутабор» вызвала широкий общественный резонанс.