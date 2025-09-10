Пять детей, отношения с Зеленской и отъезд из РФ: как сейчас живет Даня Милохин

24-летний блогер Даня Милохин заявил о желании завести пятерых детей — он сказал об этом после нескольких месяцев отношений с украинской моделью по фамилии Зеленская. News.ru рассказал, что известно о покинувшем РФ тиктокере.

Зачем Милохину пять детей

В одном из последних интервью Милохин признался, что мечтает о сыне и дочери. Блогер уточнил, что в идеале хотел бы завести пятерых детей — тогда будет выше шанс, что «один из них будет нормальным».

В соцсетях предположили, что Милохин намекнул на своего старшего брата Илью. Молодой человек сперва боролся с зависимостью от наркотиков, после заявил, что начал посещать церковь, а через некоторое время назвал себя сексологом и астрологом.

Летом 2025 года СМИ сообщали, что Илья начал продавать свои обнаженные снимки. Утверждалось, что блогер предлагал заплатить за доступ к откровенному контенту 2 тысячи рублей.

С кем встречается Милохин

В апреле Даня Милохин опубликовал фото с украинской моделью Дариной Зеленской — на снимке он обнимался с девушкой. Пара проводила время в Дубае, каталась на катере и ужинала с видом на закат в пустыне.

Позднее Милохин опубликовал ролик, в котором запечатлел свой обычный день. Фанаты заметили Зеленскую на кадрах и предположили, что пара живет вместе. Комментаторы считают, что влюбленные могут в скором времени сыграть свадьбу, а некоторые заподозрили, что девушка беременна.

Судя по снимкам Зеленской, она покинула Украину еще в 2021 году. После этого она успела посетить Кению, Грецию, Карибские острова, Мексику, Кипр, Шри-Ланку и почти все страны Европы. В блоге модели много откровенных снимков, а также демонстрации роскошной жизни.

Предательство Медведевой и жизнь за счет иноагента: история изгнания Дани Милохина

Чем Милохин занимается в Дубае

Милохин уехал из России в сентябре 2022 года после начала частичной мобилизации, без предупреждения покинув «Ледниковый период». В июне продюсер Ярослав Андреев заявлял, что блогер хотел бы вернуться в Россию, однако опасается, что его призовут в армию.

«Мы с ним общаемся. Конечно, это была ошибка, он хочет вернуться», — заявил Андреев.

По словам продюсера, Милохин отошел от блогерства и «довольно профессионально» занимается боксом. В марте он выиграл поединок на турнире Fighting Entertainment Association (FEA) у молдавского блогера Василе Жосана. В одном из интервью сам тиктокер говорил, что зарабатывает на боксерских боях 700 тысяч рублей в месяц.

Также известно, что в этом году Милохин стал соучредителем барбершопа Topor Barbershop в Дубае. По информации Forbes, в 2021 году состояние блогера оценивалось в 110 млн рублей.

Куда уехала семья Милохина?

В 2024 году приемный отец Милохина Дмитрий Тюленев заявил, что неизвестные подожгли его дом в Анапе. Мужчина заявил, что его семью преследуют и призвал прекратить травлю.

После нескольких неудачных попыток спешно продать 300-метровый дом приемная семья Милохина уехала из России и не раскрывает своего местонахождения. Тюленев рассказывал, что устроился строителем и грузчиком, а в январе 2025 года заявлял, что под Новый год остался фактически без денег.