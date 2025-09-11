Волочкова продала квартиру ради организации своего шоу

Российская балерина Анастасия Волочкова в прошлом имела большое количество недвижимости в Астрахани. Доли в квартирах ей достались от бывшего возлюбленного, бизнесмена Игоря Вдовина. В 2024 году артистка от этой собственности избавилась. Однако, как выяснилось накануне, как минимум один объект все-таки остался в ее распоряжении.

© Соцсети

Как сообщают журналисты издания Super, Волочкова пожертвовала жильем ради сцены. Об этом она лично рассказала на премьере своего шоу. По словам Анастасии, продать квартиру в Астрахани ей пришлось ради реализации творческого проекта. У 49-летней балерины закончились деньги из-за ряда обстоятельств. О своем решении она не сожалеет.

«Пришлось столкнуться с предательством режиссера, хореографов, партнеров, тех, кто шили костюмы. У меня не было денег для того, чтобы создать этот проект. Мне пришлось продать квартиру», — сообщила она.

