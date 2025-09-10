Певица Лариса Долина родилась в 1955 году в Баку в еврейской семье Кудельман (Долина — девичья фамилия ее матери). Когда девочке было три года, родители перевезли ее в свой родной город — Одессу.

С шести лет будущая певица училась в музыкальной школе по классу виолончели, с 16 начала выступать в эстрадном оркестре «Мы одесситы», а затем — в эстрадно-джазовом оркестре «Современник». В 30 лет Долина начала сольную карьеру, окончив «Гнесинку», и за последующие 10 лет объездила с гастролями всю страну. Но в 1996 году поэт Михаил Танич и композитор Руслан Горобец написали для Ларисы Долиной песню «Погода в доме» — именно она сделала певицу звездой.

Артистка была трижды замужем. Ее первым мужем стал джазовый музыкант Анатолий Миончинский. В браке с ним родилась дочь Ангелина. После развода Долина запретила Миончинскому общаться и с их дочерью, и с их внучкой. Второй муж — Виктор Митязов, бас-гитарист. Третий муж — Илья Спицын, бас-гитарист и продюсер.

В 2024 году Лариса Долина стала жертвой мошенников. С апреля по июль ее убедили продать свою пятикомнатную квартиру в центре Москвы за 112 миллионов рублей, перевести эти деньги и личные сбережения на так называемые «безопасные счета», а также пытались заложить дачу артистки и оформить кредиты под залог её недвижимости на сумму более 50 млн руб. В общей сложности Лариса Долина лишилась более 200 млн руб. По данному факту возбуждено уголовное дело. Пятеро подозреваемых, включая женщину-курьера, задержаны. 8 сентября Мосгорсуд признал законным решение вернуть Ларисе Долиной квартиру.