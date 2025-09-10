«Бог меня испытывает, но я благодарна»: Ларисе Долиной — 70

Газета.Ru
Slide 1 of 26
Певица Лариса Долина
1/21
Певица Лариса Долина 
© Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Певица Лариса во время выступления, 1982 год
2/21
Певица Лариса во время выступления, 1982 год 
© Юрий Сомов/РИА Новости
Певица Лариса во время выступления, 1983 год
3/21
Певица Лариса во время выступления, 1983 год 
© Юрий Абрамочкин/РИА Новости
Певица Лариса Долина, 1994 год
4/21
Певица Лариса Долина, 1994 год 
© Виталий Арутюнов/РИА Новости

Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу

Певцы Сергей Пенкин и Лариса Долина на концерте в Москве, 1993 год
5/21
Певцы Сергей Пенкин и Лариса Долина на концерте в Москве, 1993 год 
© Владимир Вяткин/РИА Новости
Певица Лариса Долина с мужем Виктором, 1994 год
6/21
Певица Лариса Долина с мужем Виктором, 1994 год 
© Виталий Арутюнов/РИА Новости
Певица Лариса Долина выступает в эстрадном шоу конкурса «Мисс Москва», 1994 год
7/21
Певица Лариса Долина выступает в эстрадном шоу конкурса «Мисс Москва», 1994 год 
© Олег Власов/ТАСС
Певица Лариса Долина, получившая премию «Овация» за лучший альбом «Погода в доме», 1998 год
8/21
Певица Лариса Долина, получившая премию «Овация» за лучший альбом «Погода в доме», 1998 год 
© Борис Кавашкин/ТАСС
Певица Лариса во время выступления, 2000 год
9/21
Певица Лариса во время выступления, 2000 год 
© Дмитрий Коробейников/РИА Новости

Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу

Пианист Денис Мацуев и певица Лариса Долина на сцене Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского в концерте «Из произведений Гершвина», 2007 год
10/21
Пианист Денис Мацуев и певица Лариса Долина на сцене Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского в концерте «Из произведений Гершвина», 2007 год 
© Александр Куров/ТАСС
Певица Лариса Долина в сцене из мюзикла Максима Дунаевского «Любовь и шпионаж», 2010 год
11/21
Певица Лариса Долина в сцене из мюзикла Максима Дунаевского «Любовь и шпионаж», 2010 год 
© Илья Питалев/РИА Новости
Певица Лариса Долина, телеведущая Оксана Пушкина и советская фигуристка и депутат Госдумы Ирина Роднина (слева направо) на Дне журнала «Русский пионер», 2010 год
12/21
Певица Лариса Долина, телеведущая Оксана Пушкина и советская фигуристка и депутат Госдумы Ирина Роднина (слева направо) на Дне журнала «Русский пионер», 2010 год 
© Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Певица Лариса Долина и президент России Владимир Путин на митинге-концерте «Мы вместе», посвященном годовщине присоединения Крыма к России, 2015 год
13/21
Певица Лариса Долина и президент России Владимир Путин на митинге-концерте «Мы вместе», посвященном годовщине присоединения Крыма к России, 2015 год 
© Валерий Шарифулин/ТАСС
Певцы Глеб Матвейчук и Лариса Долина на открытии конкурса «Новая волна - 2017» в Сочи
14/21
Певцы Глеб Матвейчук и Лариса Долина на открытии конкурса «Новая волна - 2017» в Сочи 
© Нина Зотина/РИА Новости

Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу

Певица и актриса Лариса Долина в роли Миссис Ловетт в сцене из мюзикла «Суини Тодд, маньяк-цирюльник с Флит-стрит» в постановке режиссера Алексея Франдетти в Театре на Таганке, 2020 год
15/21
Певица и актриса Лариса Долина в роли Миссис Ловетт в сцене из мюзикла «Суини Тодд, маньяк-цирюльник с Флит-стрит» в постановке режиссера Алексея Франдетти в Театре на Таганке, 2020 год 
© Кирилл Каллиников/РИА Новости
Певцы Лариса Долина и Александр Панайотов во время съемок программы «Новогодний голубой огонек» на телеканале «Россия 1», 2020 год
16/21
Певцы Лариса Долина и Александр Панайотов во время съемок программы «Новогодний голубой огонек» на телеканале «Россия 1», 2020 год 
© РИА Новости
Певицы Глюкоза (Наталья Чистякова-Ионова), Лариса Долина и Ани Лорак на pre-party международного музыкального фестиваля «Жара» в Москве, 2021 год
17/21
Певицы Глюкоза (Наталья Чистякова-Ионова), Лариса Долина и Ани Лорак на pre-party международного музыкального фестиваля «Жара» в Москве, 2021 год 
© Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Певец Лев Лещенко и певица Лариса Долина на банкете по случаю 80-летия певца в гостинице «Лотте Отель Москва», 2022 год
18/21
Певец Лев Лещенко и певица Лариса Долина на банкете по случаю 80-летия певца в гостинице «Лотте Отель Москва», 2022 год 
© Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Певица Лариса Долина и саксофонист Игорь Бутман выступают на открытии Moscow Jazz Festival 2023 в Московском концертном зале «Зарядье»
19/21
Певица Лариса Долина и саксофонист Игорь Бутман выступают на открытии Moscow Jazz Festival 2023 в Московском концертном зале «Зарядье» 
© Кирилл Зыков/РИА Новости

Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу

Певица Лариса Долина с внучкой Сашей, 2023 год
20/21
Певица Лариса Долина с внучкой Сашей, 2023 год 
© Владимир Астапкович/РИА Новости
Певица Лариса Долина демонстрирует одежду из коллекции MD MAKHMUDOV DJEMAL в рамках Московской недели моды в Центральном выставочном зале «Манеж», 2024 год
21/21
Певица Лариса Долина демонстрирует одежду из коллекции MD MAKHMUDOV DJEMAL в рамках Московской недели моды в Центральном выставочном зале «Манеж», 2024 год 
© Григорий Сысоев/РИА Новости

Певица Лариса Долина родилась в 1955 году в Баку в еврейской семье Кудельман (Долина — девичья фамилия ее матери). Когда девочке было три года, родители перевезли ее в свой родной город — Одессу.

С шести лет будущая певица училась в музыкальной школе по классу виолончели, с 16 начала выступать в эстрадном оркестре «Мы одесситы», а затем — в эстрадно-джазовом оркестре «Современник». В 30 лет Долина начала сольную карьеру, окончив «Гнесинку», и за последующие 10 лет объездила с гастролями всю страну. Но в 1996 году поэт Михаил Танич и композитор Руслан Горобец написали для Ларисы Долиной песню «Погода в доме» — именно она сделала певицу звездой.

Артистка была трижды замужем. Ее первым мужем стал джазовый музыкант Анатолий Миончинский. В браке с ним родилась дочь Ангелина. После развода Долина запретила Миончинскому общаться и с их дочерью, и с их внучкой. Второй муж — Виктор Митязов, бас-гитарист. Третий муж — Илья Спицын, бас-гитарист и продюсер.

В 2024 году Лариса Долина стала жертвой мошенников. С апреля по июль ее убедили продать свою пятикомнатную квартиру в центре Москвы за 112 миллионов рублей, перевести эти деньги и личные сбережения на так называемые «безопасные счета», а также пытались заложить дачу артистки и оформить кредиты под залог её недвижимости на сумму более 50 млн руб. В общей сложности Лариса Долина лишилась более 200 млн руб. По данному факту возбуждено уголовное дело. Пятеро подозреваемых, включая женщину-курьера, задержаны. 8 сентября Мосгорсуд признал законным решение вернуть Ларисе Долиной квартиру.

«Бог меня постоянно испытывает, но я благодарна ему за это. Потому что вслед за испытанием я получаю такой подарок, что остается только ахать, охать и шептать: «Спасибо!», — говорила Долина в интервью изданию «ОК!» в 2010 году.
1