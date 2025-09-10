Скандалы, съемки и новый роман: как живет Кристина Асмус

Актриса Кристина Асмус, получившая известность после съемок в сериале «Интерны», опубликовала фото с новым возлюбленным. Что известно о ее личной жизни и новых проектах, разбиралось издание News.ru.

Кристина Асмус (Мясникова) родилась 14 апреля 1988 года в городе Королеве в Московской области. После окончания школы она поступила в Школу-студию МХАТ, но спустя полгода была отчислена оттуда народным артистом РФ Константином Райкиным.

«Константин Аркадьевич объяснил это решение моей безалаберностью. Но дело не в безалаберности, я была еще совсем ребенок. Просто не понимала, как играть, а педагоги не находили времени объяснять», — отмечала Асмус.

В итоге актриса закончила театральное училище им. Щепкина. А широкую известность она получила после съемок в «Интернах», где сыграла Варю Черноус. Позднее Асмус снялась в лентах «Елки», «А зори здесь тихие...», «Чемпионы: Быстрее. Выше. Сильнее», «Текст», «Хочу замуж», «Сансара».

Сейчас актриса служит в театре имени М. Н. Ермоловой и продолжает кинокарьеру. В декабре ожидается премьера фильма «Письмо Деду Морозу» с ее участием, также идут съемки третьей части комедии «Холоп», где она играет семейную пару с актером Павлом Прилучным.

Личная жизнь

В 2013 году актриса вышла замуж за популярного юмориста Гарика Харламова. В 2014 году у них родилась дочь, а спустя еще шесть лет брак распался.

В мае 2023 года Асмус сообщила о романе с коллегой Романом Евдокимовым. Однако ничего серьезного из этих отношений не получилось. В ноябре 2024 года стало известно о том, что Кристана Асмус встречается с продюсером Ильей Бурцом, но в итоге пара рассталась.

8 сентября Асмус опубликовала в соцсетях фотографию с отдыха с новым возлюбленным. Она не стала раскрывать личность бойфренда, показав лишь его силуэт и ноги.

Напомним, что после развода с Харламовым Асмус заявила, что ничего от него не получила и призвала бывшего мужа быть честным.

«Уважаемый Игорь Юрьевич, у вас прекрасное чувство юмора, это бесспорно. Хорошо бы еще овладеть чувством такта и честностью. Напоминаю, что вы не оставили Кристине Асмус никакой дом. А также ни копейки денег. Предлагаю начать шутить на эту тему», — заявила она.

Кристина Асмус впервые показала фото секретного возлюбленного

Отношение к спецоперации

По данным СМИ, в день начала российской спецоперации на Украине Кристина Асмус опубликовала в соцетях пост с призывом «остановить все это». Однако сейчас эта публикация удалена.

В августе 2022 года в отношении Асмус было заведено административное дело о дискредитации российской армии. Ее адвокат настаивал, что в деле отсутствует состав административного правонарушения, так как на момент публикации поста в КоАП не было этой статьи. В итоге Тверской суд Москвы прекратил производство.

Скандал на съемках

Ранее в СМИ появились слухи о некрасивом поведении актрисы на съемочной площадке сериала «Склиф», где она играла главную роль. По информации осведомленных источников, Асмус опаздывала, скандалила и издевалась над коллегами, а также пыталась вносить правки в сценарий и требовала вписать ее имя в титры как креативного продюсера.

Сама актриса назвала клеветой сообщения об отстранении от съемок сериала, однако директор телеканала ТНТ Тина Канделаки подтвердила их.