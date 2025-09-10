«Личный ад»: Дакота рассказала о тяжелой жизни в США

Певица Рита Дакота (Маргарита Герасимович) пожаловалась, что страдает от жизни в США. Как сообщает Telegram-канал «Звездач», в соцсетях артистка призналась, что никогда не планировала жить в Штатах, где она «объективно никому не нужна».

Дакота уехала в США в 2023 году. По словам артистки, она отправилась в Лос-Анджелес ради обучения и получения опыта у опытных музыкантов и продюсеров.

«Я никогда не планировала жить в Америке, это очень дорогая и неуютная страна для жизни, где я объективно никому не нужна... Я сыграла свой большой Московский сольник и, освободив полгода до следующего тура, поехала в мекку мировой музыки учиться, получать новые знания и расти как профессионал», — сказала Дакота.

Рита добавила, что ее выступления запретили в России, когда она уже училась в США и у нее «не было никакого выбора.

«Ну а теперь мне больше негде заниматься музыкой. Это мой личный ад», — добавила она.

Напомним, в июле Дакота заявила в социальных сетях, что ей якобы запретили выступать в России. По словам певицы, новость об этом стала для нее ударом, из-за которого жизнь разделилась на до и после.