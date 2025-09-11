Лепс высказался о тайной свадьбе с 19-летней Авророй Кибой

Летом 2024 года популярный певец и композитор Григорий Лепс впервые представил публике свою новую избранницу. Сердце исполнителя покорила юная Аврора Киба. С тех пор в Сети то и дело судачат о романе пары. Кто-то пишет, что это пиар, а другие, наоборот, ждут свадьбы. Сам Григорий на 19-летнюю возлюбленную настроен серьезно. Он планирует узаконить с ней отношения.

© Соцсети

Слухи о тайном торжестве Лепса и Кибы появляются в завидной регулярностью. Поводом для этих разговоров служат публикации на странице Авроры. В последнее время девушка часто называет Григория своим мужем. Она также хвастается роскошными подарками от него.

Минувшим вечером 63-летний артист немного пообщался на этот счет с журналистами. За кулисами Кремлевского дворца музыкант четко обозначил: никакой тайной свадьбы не было. Лепс также иронично высказался насчет публикаций Кибы, так сильно провоцирующих общественность.

«Знаете, я не слышал от нее про мужа. Сейчас увижу и спрошу: „Что у тебя с мужем? Кто такой, почему не знаю?“» — процитировали певца журналисты издания «7Дней.ru».

Григорий также добавил, что уже накопил на свадьбу, о которой так мечтает Аврора. Когда она состоится — Лепс не уточнил.