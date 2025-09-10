Похвала Зеленского, личная жизнь и бездетность: как живет Светлана Ходченкова

Заслуженная артистка России Светлана Ходченкова продолжает свою карьеру. News.ru рассказал, как живет актриса и что говорила о Владимире Зеленском.

Чем известна Ходченкова

Ходченкова родилась 21 января 1983 года в Москве. Долгое время жила с матерью в городе Железнодорожном (ныне — Балашиха). Окончила Театральный институт имени Щукина.

Артистка дебютировала в кино еще до окончания «Щуки» — она снялась в фильме Станислава Говорухина «Благословите женщину», где исполнила роль Веры, жены командира-красноармейца. За эту картину ее номинировали на премию «Ника» за лучшую женскую роль. Сейчас в фильмографии актрисы более 110 работ, снятых как в России, так и за рубежом.

Личная жизнь

Ходченкова была замужем за коллегой Владимиром Яглычем с 2005 по 2010 год. В браке артистка сменила фамилию, однако на публике и в кино продолжала пользоваться девичьей.

В 2011 году актриса начала встречаться с бизнесменом Георгием Петришиным. В мае 2015 года он сделал Ходченковой предложение, однако свадьба так и не состоялась — в феврале 2016 года пара рассталась.

После этого фанаты подозревали, что Ходченкова встречается с коллегой Дмитрием Малашенко. В 2018 году артистка отдохнула на Бали вместе с Петришиным, однако бывшие возлюбленные не стали продолжать отношения и ограничились курортным романом.

Сейчас актриса не делится подробностями своей личной жизни. Детей у нее нет.

Что Ходченкова говорила о Зеленском?

В апреле 2019 года Светлана Ходченкова хвалила Владимира Зеленского. В прошлом актеры вместе снимались в одних фильмах.

«"Любовь в большом городе" — три картины. "Наполеон и Жозефина", "Ржевский против Наполеона", "Служебный роман. Наше время". И еще была история, где я снялась в каком-то эпизоде, и там тоже снимался Владимир. Он — человек с нереальным чувством юмора, безумно харизматичный и с таким потрясающим голосом! Мне кажется, ни одна женщина не может устоять перед таким голосом. И как человек он замечательный», — заявляла артистка.

Отметим, что в июле 2025 года Ходченкова попала в базу данных украинского ресурса «Миротворец». Причиной стали ее визиты в Крым, а также якобы незаконная коммерческая деятельность актрисы на полуострове.

Чем сейчас занимается Ходченкова?

Сейчас Светлана Ходченкова продолжает творческую деятельность — она задействована в постановке «Зал ожидания». В 2025 году на экраны выйдет комедия «Яга на нашу голову» с участием актрисы. Кроме того, артистка снимается в проектах «Волшебник Изумрудного города. Великий и ужасный», «Большая фарма», «Жемчуг», «Анна К», «Отель "У погибшего альпиниста"» и «Кровь на танцполе».