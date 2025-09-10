Уехавшего из России рэпера выписали из квартиры

Рэпера Андрея Меньшикова, известного под псевдонимом Лигалайз (признан в России иноагентом), выписали из московской квартиры мачехи по ее просьбе. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Приемная мать артиста Ольга попросила аннулировать прописку Меньшикова, который покинул Россию после начала специальной военной операции. Суд не нашел оснований на регистрацию рэпера в московской квартире — теперь в ней числятся только Ольга и ее супруг.

Ранее сообщалось, что у Лигалайза в России остались долги на сумму не менее 412 тысяч рублей.

В декабре 2024 года Минюст внес рэпера, который покинул Россию после начала специальной военной операции, в перечень иностранных агентов.

Уехавший из-за СВО рэпер признался в заработках на корпоративах в России

Лигалайз — бывший участник хип-хоп-объединения «Bad B. Альянс», основанного Владом Валовым и Александром Толмацким в 1999 году. Он выступал в составе групп «Легальный Бизне$$» и Bad Balance, входивших в объединение, а также записывал треки с Децлом. В настоящее время Меньшиков занимается сольной музыкальной карьерой.