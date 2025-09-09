Стало известно, сколько платит за квартиру задержанная Аглая Тарасова

Актриса Аглая Тарасова, которую задержали в конце августа в аэропорту Домодедово за контрабанду наркотических средств, платит миллион рублей в месяц за квартиру в Москве. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Речь идет о жилье на Малой Никитской улице в Москве, которое актриса приобрела в ипотеку за 125 миллионов рублей. Площадь квартиры составляет 139 квадратных метров. Рядом с ней находятся дом-музей Чехова и Патриаршие пруды. Ежемесячный платеж по ней составляет миллион рублей и данный долг Тарасова все еще не погасила.

Кроме того у актрисы есть BMW за десять миллионов рублей и, по некоторым данным, еще одна квартира в Трехпрудном переулке.

Ранее суд пошел навстречу Тарасовой, заявившей, что на ее иждивении находятся бабушка и дедушка, и отправил под домашний арест. При этом по статье о контрабанде наркотических средств ей все еще грозит лишение свободы сроком до семи лет. Если до этого дойдет, то выплачивать ипотеку актрисе будет проблематично, уверена риелтор Алина Правоторина. По ее мнению, в такой ситуации Тарасовой будет проще ее продать или же платежи могут вносить ее родственники. В частности, это может делать мать актрисы — народная артистка РФ Ксения Раппопорт, проживающая сейчас в Италии, или же отец — бизнесмен Виктор Тарасов, который живет в Тибете.