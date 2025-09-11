58-летняя Памела Андерсон вышла на публику с новым имиджем

Американская актриса и фотомодель канадского происхождения Памела Андерсон посетила закрытое мероприятие ювелирного бренда Pandora с новым имиджем. Соответствующие кадры публикует WWD.

58-летняя звезда «Спасателей Малибу» вышла на публику в черном мини-платье с золотистым воротником и кожаным поясом.

Свой образ она дополнила черными туфлями на каблуках и комплектом золотых подвесок. При этом знаменитость продемонстрировала новую короткую стрижку с завитыми кверху концами.

В августе Памела Андерсон назвала любимый непристойный наряд для свиданий. По ее словам, самым подходящим изделием для таких случаев станет тренч.