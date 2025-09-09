87-летняя поп-звезда Конни Фрэнсис завирусилась в соцсетях и скончалась

Это раньше крутой «приблудой» у музыкантов считалось попасть в чарт Billboard’a или «Хит-парад «ЗД» с новым «убойным» треком, который «порвет всех». Нынче же заветные чаяния лежат в плоскости иного страдания: как бы завируситься! Хоть тушкой, хоть чучелом, хоть старенькой песнюшкой. И «вирусный» хит-парад ТикТока обретает для многих артистов чуть ли не сакральный ореол. Такая вот трансформация (чуть не сказали — падение) и нравов, и планок, но как есть.

Еще до всех ТикТоков эстрадный певец 1960–1970-х Эдуард Хилль обрел в мировом Интернете всколыхнувший всех мем «Мистер Тро-ло-ло». На этом фоне нынешние ТикТок-прорывы Надежды Кадышевой или Татьяны Булановой со своими бородатыми шлягерами выглядят значительно местечковее, хотя с монетизацией все вышло намного жирнее — так, что вся округа аж почернела от зависти.

Однако помимо местной музполяны есть еще необъятные просторы мировой Сети, где, конечно, бурлят тренды, весьма далекие от кадышевых, булановых и даже — о, ужас! — куртуковых.

Список Songs of the Summer 2025 («Песни лета-2025»), составленный ТикТоком и претенующий теперь чуть ли не на главный мировой хит-парад, объединил композиции разных эпох — от начала 1960-х до 2010-х годов, — которые неожиданно стали актуальным саундтреком для миллиардов пользователей на планете и оставили далеко позади текущие обновления «классических» чартов и списков популярности.

Главным триумфатором оказалась 35-летняя британская певица Джесс Глин с хитом 2015 года Hold My Hand (о неожиданной «вирусности» этого трека «ЗД» уже сообщала некоторое время назад). Песня, изначально прозвучавшая в рекламе бюджетной авиакомпании, стала вирусным феноменом благодаря роликам с курьезами, падениями и прочими «упсами» во время отпусков сетевых пользователей. Итог: более 9 миллионов видео с использованием аудиодорожки этой песни и свыше 80 миллиардов просмотров. Спустя десять лет после релиза трек обрел вторую жизнь и возглавил сетевые чарты не только в США и Великобритании, но и глобально.

Не обошлось без скандала. Когда официальный аккаунт Белого дома использовал композицию в ролике, посвященном депортациям незаконных мигрантов, рассвирипевшая мисс Глинн пошла пятнами и выступила с жестким заявлением, подчеркнув, что ее «песня — о поддержке и надежде, а не о разделении людей».

На втором месте — трек Soul Survivor 2005 года от рэперов Jeezy и Akon, в топ-5 также вошла песня Rock That Body (2010) группы Black Eyed Peas, доказав, что и старые танцевальные хиты могут прийтись ко двору поколения зумеров, что в принципе перекликается с локальным дэнс-бумом вокруг хитовых древностей Кадышевой и особенно Булановой.

Однако самым неожиданным стало 5-е место у песни Pretty Little Baby 1962 года издания в исполнении Конни Фрэнсис.

Американскую певицу итальянского происхождения называли «прототипом поп-певицы современного образца, до сих пор соперничающую с Мадонной за звание самой успешной поп-исполнительницы всех времен». Весной ее давний хит взорвал ТикТок, что настолько потрясло саму певицу, что в свои 87 лет она завела аккаунт. Но радость длилась недолго — артистка скончалась через несколько недель, 16 июля 2025 года, но зато оставила после себя не только стародавнее песенное, но и современное «вирусное» наследие, которое теперь открыло ее музыку новым поколениям.

В список летних хитов вошли также Radiohead с Let Down (1997), Kesha с Your Love Is My Drug (2016) и только одна новинка — Illegal от английской певицы и автора своих песен с псевдонимом PinkPantheress (РозоваяПантера) издания 2025 года. Таким образом в мировом списке «актуальностей» оказались и альтернативный рок, и ностальгия по Y2K-попу (музыке нулевых), и минимализм новой сцены, а сама популярная соцсеть превратилась не только в место, задающее тренды, но и своего рода машину времени для музыки, где любая песня может внезапно вернуться в мейнстрим и снова стать гимном миллионов.