Экс-солистка «Демо» Саша Зверева рассказала о мести своего экс-продюсера

Бывшая солистка популярной группы «Демо» Саша Зверева рассказала Super, что её бывший продюсер, Вадим Поляков, подсылает к ней на концерты людей, которые следят, чтобы она не исполняла свои главные хиты — песни «Солнышко» и «2000 лет», права на которые принадлежат Полякову. Певица призналась Super, что ситуация сложная: при том, что она планирует провести концерты со своими новыми композициями, на неё пишут доносы с «неправдивыми сведениями» и пытаются сорвать выступления.

© Соцсети

В нашем распоряжении оказался снимок одной из жалоб, предоставленный командой Зверевой. Судя по содержанию обращения, Сашу обвиняют во всём и сразу, называя её выступления собранием секты и ставя под сомнение легальность получения артисткой доходов в РФ.

Зверева сообщила Super, что Вадим Поляков постоянно инициирует проверки со стороны различных контролирующих органов: пишет письма в разные ведомства и утверждает, что концерты Саши — ни что иное, как собрание секты, на котором певица будет призывать публику есть плаценту.

При этом Александра утверждает, что не делает ничего противозаконного, имеет два гражданства — российское и американское, а значит, может легально работать как в США, так и в России. Артистка отметила, что налоги исправно платит, а действия Полякова связаны с личной неприязнью и желанием помешать её сольной карьере. Мол, Вадим спустя 22 года так и не смирился с уходом певицы из группы и разрывом их романтических отношений.

В прошлом певица признавалась, что Вадим Поляков не раз проявлял к ней жестокость — избивал во времена совместной работы, постоянно манипулировал, из-за чего она была вынуждена покинуть коллектив.

Сейчас артистка живёт между Россией и США, где она вышла замуж во второй раз и родила своего четвёртого ребёнка. Несмотря на комфортную жизнь за океаном, Саша признаётся, что скучает по российским поклонникам.