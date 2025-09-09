Певец Дмитриенко выступил против поцелуев Пересильд с другими парнями

Певец Ваня Дмитриенко заявил, что не хочет, чтобы его возлюбленная целовалась или спала с другими парнями в кровати. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

По данным издания, 19-летний Дмитриенко решил снять тренд «Насколько сильно я разозлюсь, если моя девушка сделает это с другим парнем». Имя своей возлюбленной он не называл, но поклонники и без этого поняли, что речь идет о 16-летней звезде сериала «Слово пацана» Анне Пересильд. Согласно правилам тренда, певцу нужно было расставить действия в порядке от одного до десяти.

На восьмое место Дмитриенко поставил секретное рукопожатие между своей возлюбленной и другим парнем. На пятом оказался пункт, который предполагает, что они будут носить вещи друг друга, а на четвертом — ужин с семьями. Третье место по уровню злости Дмитриенко отвел ежедневным перепискам. Лидерами рейтинга оказались сон в одной кровати и поцелуи. При этом певец совершенно не против, если его возлюбленная будет делиться с другом своей геолокацией и снимать видео с другими парнями.

На ролик Дмитриенко отреагировала и сама Пересильд, которая оставила под ним комментарий.

«Иван, ну это топовый контент, а главное полезный», — написала она.

Певец в ответ выразил радость, что Пересильд так считает.