Елена Воробей призналась в чувствах к Прохору Шаляпину

Елена Воробей назвала имя человека, о свидании с которым она мечтает. Юмористка грезит о романтической встрече с 41-летним Прохором Шаляпиным, известным своим пристрастием к дамам постарше.

«Конечно, я спящая… Все жду принца… Прохор Шаляпин», — поделилась 58-летняя Елена с журналистами «Пятого канала». «А что, я подготовлена. Я дама состоятельная, у меня достаточное количество недвижимости, украшений… Я представляю собой интерес уже для Прохора», — отметила Воробей.

На данном этапе артистов связывают дружеские отношения. Время от времени они выкладывают совместные юмористические ролики, обыгрывая интерес Шаляпина к зрелым дамам.

Кроме того, Прохор недавно позировал для Воробей, когда она рисовала его ноги. Артистка призналась, что полотно хотят выкупить фанатки певца. «И просят писать остальные части тела», — поделилась юмористка.

Елена не стала уточнять, готов ли Шаляпин стать для нее «ню»-натурщиком.