Появилось видео танцев Стаса Пьехи с голым торсом

Певец Стас Пьеха порадовал поклонниц видео, на котором предстал с обнаженным торсом. Ролик он опубликовал у себя в соцсетях.

На представленных кадрах Пьеха поет песню британской певицы Сэм Браун Stop!. На нем только серые брюки и полностью обнаженный торс. При этом в руках певец держит белую майку, которую, продолжая исполнять композицию, начинает неторопливо надевать на себя. В какой-то момент Пьеха начинает двигать бедрами, словно танцует. Ролик заканчивает на моменте, когда певец почти полностью надевает на себя майку.

«Вип-концерты от Стаса Пьехи», — подписала видео стилист Полина Плеханова, которая и запечатлела момент.

Ранее певец рассказал, почему решил открыть реабилитационную клинику.