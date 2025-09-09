Стало известно о многомиллионных убытках бизнеса внука Пугачевой в России

Бизнес певца Никиты Преснякова потерпел многомиллионные убытки в России. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

Речь идет об ООО ТД «Нико Спорт». Компания занимается продажей и установкой спортивного инвентаря. За 2024 год фирма ушла в убыток на 2 миллиона рублей, а за 2023-й — на миллион рублей. Всего Пресняков лишился 3 миллионов рублей на бизнесе.

Никита Пресняков и его супруга Алена Краснова переехали в США в сентябре 2022 года после объявления частичной мобилизации. В феврале 2023 года стало известно, что музыкант принял псевдоним Nick Pres и начал заниматься клипмейкингом.

19 августа Никита Пресняков объявил о расставании с Аленой Красновой после восьми лет брака. Внук Пугачевой написал, что они решили развестись из-за расхождения во взглядах «на жизнь и будущее».

Отец Никиты Владимир Пресняков заявил, что у его сына «классное» состояние на данный момент. По словам артиста, Никита ищет что-то новое. Музыкант добавил, что поддерживает Преснякова-младшего. Он назвал Никиту своим сыном и другом.