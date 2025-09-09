«Спасибо!»: Тимати отреагировал на новости о том, что его разыскивает СБУ

Тимати впервые прокомментировал новость о том, что его фамилия теперь внесена в особый список СБУ. Накануне сообщалось, что рэпер объявлен в розыск, ему вменяют посягательство на независимость и территориальную целостность Украины.

Не исключено, что запоздалая реакция артиста вызвана тем, что он даже не был в курсе примененных к нему санкций. На странице в соцсети многодетный отец сделал пафосное заявление об оказанной ему чести.

«СБУ: Мы разыскиваем Тимати! Тимати: если я нужен тебе, ищи меня в клубе! Есть мнение, что находиться в одном списке с Главнокомандующим — это показатель масштаба и уровня влияния личности. Может ли это не импонировать? Соответственно, воспринимаю это как большой комплимент. Спасибо!», — насписал исполнитель.

Мать Тимура Юнусова, Симона, как ни странно, вообще не стала высказываться по поводу розыска сына. Судя по всему, и для нее это не столь значительный инфоповод, чтобы заострять на нем внимание.