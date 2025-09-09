Полина Диброва объяснила, почему уехала с детьми на Камчатку

Жена Дмитрия Диброва Полина, с которой телеведущий находится в процессе развода, рассказала о том, почему она уехала с тремя детьми на Камчатку. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

По словам Дибровой, она «предвидит» сообщения хейтеров о том, что из-за поездки ее дети пропустят начало учебного года. Как заявила многодетная мать, сейчас в школе идет повторение материалов, которое ее дети прошли с бабушкой.

«Мы отправляемся на Камчатку с ребятами. Предвидя все хейтовские истории, скажу сразу: да, мы отправляемся в начале учебного года. Сейчас у детей повторение, которое мы прошли с бабушкой в Ростове-на-Дону, ведь она учитель начальных классов», — заявила она.

Полина Диброва вместе с детьми уезжает из Москвы

При этом Диброва уверена, что в путешествии ее дети «будут развиваться гораздо быстрее».

«Они увидят живых медведей и китов, Тихий океан, красоты русской природы. Это не пройдет мимо них, а все остальное мы наверстаем», — заявила она.

Ранее Полина Диброва уехала с детьми на Камчатку.