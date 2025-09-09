Джиган решил прокомментировать новую информацию о смерти Тупака Шакура
История гибели Тупака Шакура снова оказалась в центре внимания. В мировых таблоидах всё чаще всплывают заявления, способные перевернуть представления о трагических событиях 1996 года. Одним из главных фигурантов вновь назван Шон Комбс, более известный под сценическим именем P. Diddy.
Бывший гангстер Дуэйн Кит Дэвис недавно заявил, что Комбс предлагал ему миллион долларов за устранение Тупака. А вскоре после этого один из пострадавших от действий P. Diddy утверждал, что рэпер угрожал ему, намекая на ту самую историю.
На скандальные откровения откликнулся и российский исполнитель Джиган (настоящее имя — Денис Устименко-Вейнштеин). В разговоре с Super он вспомнил, что ещё в 1996 году у него появилось чувство, что к гибели Шакура могли быть причастны не только официально названные фигуранты.
"Я тогда подумал, что в этой истории замешаны и другие люди", – отметил рэпер.
Джиган и раньше не скрывал своих догадок. В интервью он не раз говорил о том, что подозревает Снуп Догга в возможной роли в трагических событиях. Сегодня, спустя почти три десятилетия, артист остаётся при своём мнении.
Российский музыкант считает, что Снуп Догг никогда не окажется на скамье подсудимых.
По словам рэпера, даже громкие заявления и новые версии вряд ли приведут к серьёзным последствиям для участников хип-хоп-сцены 90-х. Слишком много лет прошло, слишком много слухов накопилось, и каждое новое имя в деле лишь подогревает интерес публики, но не даёт реальных результатов для следствия.
Подписывайтесь на «МК» в MAX. С ним вы всегда будете в курсе последних событий