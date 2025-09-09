Киркоров снова «вошел не в ту дверь»

У певца Филиппа Киркорова могут возникнуть новые проблемы из-за скандала вокруг шоу Егора Крида в «Лужниках». Как сообщает «Царьград», артист поддержал коллегу и снова «вошел не в ту дверь».

«Элемент шоу»

30 августа в «Лужниках» прошел концерт Крида, который посетили 86 тысяч человек. Возрастное ограничение мероприятия было 12+, однако часть номеров оказалась наполнена откровенными элементами, в том числе с полуголыми танцовщицами. Во время исполнения одной из песен танцовщица и вовсе села на колени артиста и стала выполнять недвусмысленные движения. Родители оказались шокированы и потребовали наказать артиста. К ним присоединилась глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, которая заявила, что будет добиваться проведения проверки следователями и прокуратурой.

Киркоров высказался о скандале из-за разврата на концерте Крида

Киркоров в общении с журналистами внезапно выступил в защиту Крида. По его словам, ничего ужасного в его концерте нет, а те, кому не нравится, могут «не смотреть».

«Начиная от Мадонны и Элвиса Пресли. Это элемент шоу, часть образа. Все было сделано в меру и со вкусом», — сказал он, заявив, что это «есть и будет».

Подписчики отреагировали моментально, заметив, что у Киркорова не осталось «ничего святого».

Сам рэпер тоже не стал молчать и ответил Мизулиной, припомнив ей поцелуй с певцом Shaman на глазах у старшеклассников по случаю 14 февраля. После этого глава Лиги безопасного интернета вспомнила и другие проступки Крида — например, заработок на стримах, где артист продвигал онлайн-казино, созданные на Украине.

Страх ушел

Однако на этом фоне возникают вопросы и к самому Киркорову, который, по всей видимости, забыл о своем участии в «голой вечеринке» блогера Насти Ивлеевой. С декабря 2023 года он уже не раз шокировал общественность.

Например, в октябре 2024 года артист на шоу «Мафия» произнес двусмысленную фразу про «котика» и «дать в ротик». По словам Филиппа, «так говорили в его детстве». Православные активисты потребовали проверить певца на пропаганду извращений, однако добиться наказания не вышло.

В июне Киркоров снова привлек внимание — на концерте Дима Билана он решил «дать огоньку» с телеведущей Ольгой Бузовой. Фанаты сняли, как артистка кладет палец в рот Киркорова, а затем его облизывает. После этого знаменитости целуются.

После вечеринки Ивлеевой писатель Захар Прилепин отмечал, что у участников мероприятия было два года на то, чтобы «сменить ориентиры, успокоиться, взяться за ум». Он же говорил и о том, что новогодние огоньки не отражают реальной ситуации в стране, а звезды не всегда патриотически настроены к своей стране.

Лишь сейчас, спустя 3,5 года проведения спецоперации, люди постепенно начинают просыпаться и смотреть на своих кумиров другими глазами. Звездам, которые привыкли напоминать о себе скандалом, следует одуматься.