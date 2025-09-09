Голливудский ловелас: как сейчас выглядит Хью Грант

Британский актер Хью Грант родился 9 сентября 1960 года в небогатой семье. Его мать работала учительницей, а отец служил офицером британской армии, после выхода на пенсию занимался продажей ковров.

В юности Хью часто ввязывался в драки, в том числе из-за своей привлекательной внешности. Как позже вспоминал актер, он хотел казаться окружающим более мужественным.

В кино Грант попал благодаря другу, который снимал фильм о жизни студентов Оксфордского университета. Премьера картины под названием «Привилегированные» состоялась в 1982 году в Лондоне. После нее Хью стали приглашать на съемки телевизионных шоу и сериалов.

В 1987 году артист снялся в фильме «Морис», за который был награжден премией Венецианского кинофестиваля. Несмотря на успех картины, следующие несколько лет Грант исполнял в основном второстепенные роли и был близок к окончанию актерской карьеры. Ситуация в корне изменилась в 1994 году после выхода на экраны романтической комедии «Четыре свадьбы и одни похороны». Роль застенчивого англичанина, который влюбляется в американку, принесла ему мировую известность, серию престижных наград, а главное, открыла двери в Голливуд.

Другими успешными работами с участием Гранта стали мелодрама «Дневник Бриджит Джонс» (2001), семейная драма «Мой мальчик» (2003), романтическая комедия «С глаз — долой, из чарта — вон!» (2007), мелодрама «Супруги Морган в бегах» (2009), фантастический фильм «Облачный атлас» (2012), «Агенты А.Н.К.Л.» (2015) и «Джентльмены» (2020).

Хью Грант получил звание героя-любовника не только в кино, но и в реальной жизни. СМИ приписывают актеру множество любовных романов. Самым известным из них стали отношения с актрисой Элизабет Херли, которые продолжались 13 лет. Также у Гранта есть двое детей от актрисы Тинглан Хонг и трое детей от шведского телепродюсера Анны Эберштайн. В 2018 году Анна и Хью заключили официальный брак.

Как менялся главный голливудский сердцеед нулевых — в галерее «Рамблера».