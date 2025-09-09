На Чеботину подали в суд из-за песен Николаева и Крутого

На российскую певицу Люсю Чеботину подали в суд за незаконное использование хитов Игоря Николаева и Игоря Крутого. Об этом стало известно KP.RU.

Отмечается, что истцом выступила организация «Российское Авторское Общество» (РАО). Поводом для судебных разбирательств стал декабрьский концерт исполнительницы «Первая леди» в Live Арена, уточняет издание.

«На шоу прозвучали восемь композиций без согласования с правообладателями», — говорится в материале.

В РАО также добавили, что в четырех случаях Чеботина нарушила «не только авторские, но и смежные права на фонограммы». Поэтому ВОИС (Всемирная организация интеллектуальной собственности, — прим. «Ленты.ру») также подаст иск к Чеботиной в ближайшее время, его сумма составит 76 тысяч рублей», — говорится в заявлении организации.

Ранее Люся Чеботина высказалась о падении народного артиста России Филиппа Киркорова на сцене во время концерта в Казани, заявив о его сверхгероизме.