На Чеботину подали иск в суд

Российское Авторское Общество (РАО) подало иск на 160 тысяч рублей к певице Люсе Чеботиной за незаконное использование хитов Игоря Николаева и Игоря Крутого на концерте «Первая леди» в Live Арена. Об этом сообщает kp.ru.

По данным РАО, восемь композиций прозвучали без согласования с правообладателями. Среди них — «Разве ты любил». Кроме того, организация сообщила, что скоро подаст еще один иск на 76 тысяч рублей из-за нарушений смежных прав на фонограммы.

Как отмечается, в России организатор концерта обязан заключить договор с правообладателем или коллективным управлением авторских прав. Это нужно для получения права на публичное исполнение музыкального произведения. Также он должен выплачивать авторам и правообладателям полагающееся вознаграждение.

Чеботина — не первая, кто столкнулся с финансовыми последствиями из-за творчества Игоря Николаева. Недавно Ксения Собчак выразила недовольство, заявив, что композитор блокирует мемы, связанные с песней Аллы Пугачевой.

Для Чеботиной это тоже не первый конфликт: Арбитражный суд Москвы недавно завершил разбирательство между ней и известным иллюзионистом. Певица пыталась взыскать с фокусника деньги за отмененные номера на шоу «Первая леди», но суд не удовлетворил ее требования.