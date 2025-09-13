Сын Майкла Дугласа: что с ним стало после наркозависимости и тюрьмы

Кэмерон, сын знаменитого актера Майкла Дугласа и внук легендарного Кирка Дугласа, многие годы оставался в центре скандалов. Наркомания, продажа запрещенных веществ, тюремный срок — все это едва не разрушило его судьбу. «Рамблер» расскажет, как наследник голливудской династии оказался за решеткой и как ему удалось вернуться к нормальной жизни.

Детство

Кэмерон Дуглас родился в 1978 году в семье голливудской звезды Майкла Дугласа и продюсера Диандры Лукер. Он стал единственным ребенком в браке, и уже с ранних лет на него было обращено внимание журналистов и поклонников. Мальчик часто появлялся на красных дорожках вместе с родителями, и пресса писала о нем как о «наследнике легендарной династии».

В своей книге «‎Долгая дорога домой» звездный наследник писал о том, что отец просил своего совсем маленького сына разносить наркотики на звездных вечеринках, а Кэмерон в силу своего возраста не понимал, что это было. Сам он начал употреблять наркотики, будучи подростком: марихуану в 13 лет, кокаин — в 15, в 17 — метамфетамин. Позже молодой человек подсел на героин. Об этом он рассказал в интервью ABC News.

Первые проблемы с законом

К двадцати годам Кэмерон уже был хорошо известен полиции. В 1999 году его впервые задержали за хранение наркотиков, но тогда все обошлось условным наказанием и предупреждением.

К середине 2000-х Кэмерон все чаще стал попадал в отчеты полиции. Его задерживали за покупку наркотиков, он не раз оказывался под подозрением в их распространении. Майкл Дуглас и Диандра пытались отправить сына на лечение в рехаб, организовывали консультации с врачами, но Кэмерон не был готов меняться.

Переломным моментом стал 2009 год. Федеральные агенты арестовали Кэмерона в одном из отелей Нью-Йорка. При нем обнаружили большую партию метамфетамина, а также доказательства того, что он занимался продажей наркотиков. В материалах дела говорилось, что он был звеном в крупной сети сбыта, что лишь усилило обвинения.

Приговор и тюремные годы

В 2010 году Кэмерон Дуглас предстал перед судом. Процесс вызвал большой интерес: СМИ ежедневно публиковали репортажи из зала суда. После долгого разбирательства Кэмерон получил пять лет заключения, что было вдвое меньше того срока, который обычно дают за торговлю наркотиками, сообщается в The Guardian. Этому поспособствовали письма членов семье Кэмерона, включая его известного отца, с прошением о милосердии.

Однако вскоре появилась информация о том, что Кэмерон продолжил свой бизнес в тюрьме — он продавал запрещенные препараты другим заключенным. Оказалось, что он их добывал с помощью своего адвоката — та проносила ему наркотики на встречи в бюстгальтере. В результате суд ужесточил наказание, и его срок увеличился на два года — причем оба он должен был провести в условиях полной изоляции.

В одиночной камере, как он рассказывал позже, сын Майкла Дугласа впервые всерьез задумался о своей жизни. Он осознал, что если не изменится, то погибнет. Позднее в своих мемуарах «‎Долгая дорога домой» он описывал эти годы как «бесконечный урок выживания», когда каждый день приходилось бороться с внутренними демонами и соблазнами.

Поддержка семьи

Несмотря на скандалы и многочисленные аресты, семья Кэмерона оставалось рядом с ним. Отец, Майкл Дуглас, присутствовал на судебных заседаниях и направлял официальные письма в поддержку сына. Актер признавался, что часть вины за происходящее он возлагает на себя: когда Кэмерону нужен был отец, его не было рядом — Майкл был слишком занят карьерой.

Поддерживал Кэмерона и его дед, легендарный актер Кирк Дуглас. Даже в преклонном возрасте он писал внуку письма, в которых подбадривал и давал советы. Сам Кэмерон позже признавался, что эти слова напоминали ему: жизнь может измениться, и у него еще есть шанс. В тюрьме такие письма становились для него источником силы и надежды.

Реабилитация

После досрочного освобождения в 2016 году Кэмерон заявил, что его борьба с зависимостью только начинается. Он подчеркивал: наркотическая болезнь не исчезает мгновенно — это ежедневный труд. Сын Майкла Дугласа пошел в терапию, сал посещать группы поддержки и регулярно встречался с психотерапевтами. А научиться справляться с агрессией и тревожностью помогли ему занятия фитнесом и медитации.

Новая жизнь

Сегодня Кэмерон старается вести спокойную и размеренную жизнь. Он снимается в небольших проектах, занимается продюсированием. Помимо работы, он активно участвует в мероприятиях, связанных с профилактикой наркомании.

Особое внимание он уделяет своей семье, ведь Кэмерон уже дважды сам стал отцом. У него и его девушки Вивиан Тайбс двое детей: девочка Луа Иззи и мальчик Райдер. Майкл Дуглас в одном из интервью признался, что гордится сыном и рад видеть его в роли заботливого отца и человека, сумевшего справиться с тяжелой зависимостью.

