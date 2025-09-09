Расхваливавший США Покровский* попал впросак

Лидер группы «Ногу Свело!» Максим Покровский* (включен в России в список иноагентов), рассказал в социальных сетях о преимуществах США перед Россией.

Певец, известный хитами «Хару Мамбуру», «Лилипутская любовь» и «Идем на Восток!», переехал в США в 2016 году и получил американское гражданство. В 2022 году он выступил против спецоперации на Украине.

Покровский* заявил, что в США лучше медицина, вкуснее пицца и дешевле услуги сантехника. Однако он отметил, что помидоры в США хуже, а качество мяса и рыбы хорошее, но есть некоторые проблемы с колбасами и сосисками.

Покровский* также упомянул плохое метро, наличие малоимущих людей без определенного местожительства и проблемы в городах, где правят демократы. Несмотря на это, он считает, что в США лучше, так как там не призывают на военную службу и не меняют конституцию. Россияне в комментариях посчитали, что он, вероятно, осознал ошибки, раз выделил некоторые достоинства у России перед США.

«Даже в помидорах России проигрывают, о чем вообще говорить?» — написал пользователь.

Ранее Покровский* заявлял, что для него эффективнее общаться с животными, чем со сторонниками спецоперации на Украине. Артист говорил, что объяснять бывшим соотечественникам, «что такое хорошо, а что такое плохо, — бесполезно».

*признан Минюстом РФ иностранным агентом