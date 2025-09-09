«Упал со звезды»: Шепс раскрыл тайну своего происхождения

Один из самых известных участников шоу «Битва экстрасенсов» Александр Шепс рассказал о том, что в детстве был уверен в том, что «упал со звезды» и является «звездным мальчиком». Его слова приводит StarHit.

По его словам, мама изначально говорила ему, что он «не такой, как все» и он искренне верил в это.

«Мама всегда говорила: «Ты звездный мальчик». И я все время спрашивал — как это? Она отвечала: «Кого аист принес, кого в капусте нашли, а ты упал со звезды». Я в детстве искренне верил в то, что я действительно звездный мальчик, не с этой планеты», — отметил Александр Шепс.

При этом он не считает, что «корону напялил», особенно после победы в «Битве экстрасенсов», так как силу и харизму в себе ощущал всегда.

«Мне было очень приятно, что, начиная с детского сада, я всегда всех вдохновлял на какие-то подвиги — как положительные, так и отрицательные. Но лидером был я. И мне это самому нравилось», — рассказал медиум в интервью Наташе Гасанхановой.

Он также опроверг слухи о том, что за свои услуги требует немалые деньги и даже договора с дьяволом с учетом того, что темные силы заберут четверых родственников клиентов. По его мнению, женщина, которая публично заявила об этом, могла стать жертвой мошенников.

«Я никогда не делаю привороты. Ни за какие деньги! И уж тем более ни за какие договоры с дьяволом. (…) Вижу два варианта объяснений: либо эта женщина стала жертвой мошенников и рассказывает об этом, думая, что обратилась ко мне, либо это происки моих недоброжелателей», — подчеркнул Александр Шепс.

Ранее Telegram-канал Shot сообщил о том, что экстрасенс Александр Шепс начал зарабатывать около 2 млн рублей в месяц только на продаже «магических атрибутов», предлагая клиентам приобрести авторские браслеты и осиновые колья.