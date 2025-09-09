Актриса Елена Морозова объяснила, почему у неё нет бровей

Актриса Елена Морозова призналась, что лишилась бровей в поездке на море. В разговоре с Lady Mail звезда фильма «Лёд-2» рассказала, что обзавелась такой особенностью внешности почти 30 лет назад на Азовском море.

© Соцсети

«Видя, как один дядя на берегу бодро обмазывается местной глиной, решила последовать его примеру. В итоге дядю увезли на скорой, а я отделалась нарушением пигментного обмена кожи из-за закупорки её глиной», — вспомнила артистка.

Морозова добавила, что неудачный эксперимент с глиной сделал её ни на кого не похожей, и со временем это стало ей очень даже нравиться.

К слову, в последнее время некоторые из звёзд намеренно избавляются от бровей ради эффектного внешнего вида. Так, в новом образе недавно предстала Лариса Гузеева. Правда, поклонники тогда её преображение не оценили.