Слухи о здоровье, отношение к СВО, тайные дети: как живет Юрий Антонов

По данным СМИ, народный артист России Юрий Антонов отменил большие юбилейные концерты в честь своего 80-летия. Что происходит в жизни певца, разбиралось издание News.ru.

По информации Telegram-канала Mash, Юрий Антонов испытывает проблемы с давлением и не слышит звук, поэтому часть хитов не звучит уже много лет. При этом под фонограмму певец не работает и всегда поет «вживую».

«Долгожданные старые хиты под запретом — «Анастасия», «Зеркало», «20 лет спустя» и другие не звучат уже восемь лет, репетировать и переучивать команда не готова. При этом Антонов отказался от фанеры — предавать себя он не собирается. (…) Хотя каждый выход на сцену дается с трудом, потому что мэтр не слышит звука», — отмечает канал.

По информации Mash, изначально планировался «грандиозный юбилейный концерт», однако этим планам не суждено было сбыться из-за проблем со здоровьем у Антонова.

«За последнее время певец перенес пять микроинсультов. Сейчас Антонов выступает в основном на частных мероприятиях. Его команда из девяти человек требует 12 млн рублей за концерт и еще миллион за райдер», — утверждает канал.

Отношение к спецоперации

Юрий Антонов еще в 2014 году признавался, что его огорчает происходящее на Украине и то, что «в обозримом будущем поехать туда на гастроли не получится».

«Но что делать? Такая политическая ситуация. А поскольку я в политике не силен, мне сложно все это комментировать. Хочу одного — чтобы все это закончилось, и чем быстрее, тем лучше. И наступил мир», — приводит издание слова артиста.

А после начала спецоперации Антонов присоединился к предложению выплачивать премию российским военнослужащим за подбитые танки Leopard и выступил с резкой критикой своих коллег, уехавших из страны.

«Это их право: уехали — и до свидания! Не надо о них вообще вспоминать. Пусть живут, как считают нужным», — подчеркивал Юрий Антонов.

Личная жизнь Антонова

Что касается личной жизни артиста, то его друзья называют ее «запрещенной темой», а сам Антонов никогда не говорил ни о женах, ни о детях. По информации СМИ, певец был женат три раза и сейчас все его жены живут за границей - в Хорватии, США и Франции.

В августе поэт Владимир Ильичев, который дружит с музыкантом, отмечал, что у Антонова есть и дочь, и сын.

«Я знаю, что дочь Антонова живет во Франции. Есть у Юрия Михайловича и сын, но общения между ними нет. Мы с Юрием Михайловичем о его детях не говорим, это запрещенная тема», — пояснил Ильичев.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Антонов был госпитализирован перед выступлением на «Новой волне». Позже представители артиста опровергли эту информацию. А сам певец выступил на закрытии международного конкурса молодых исполнителей в Казани. Он исполнил три песни, а потом обратился к жителям города.