Директор Юрия Антонова об отмене выступлений певца: «Журналисты — твари»

Концертный директор Юрия Антонова Олег Давыдов эмоционально отреагировал на недавнюю новость о том, что певцу якобы пришлось отменить юбилейный концерт из-за проблем со здоровьем. Его слова передает «Абзац».

Накануне Telegram-канал Mash сообщил, что певец отказался от масштабного концерта в честь своего 80-летия, поскольку испытывает серьезные трудности со слухом из-за проблем с давлением. В посте утверждалось, что Антонов якобы способен выступать на сцене не более 45 минут, исполняя около 10 композиций. А ряд его культовых хитов — «Анастасия», «Зеркало» и «20 лет» — и вовсе исключены из репертуара по медицинским показаниям.

«Прежде чем что-то отменить, надо сначала что-то объявить. А мы ничего не объявляли, поэтому ничего не отменяли. <…> Вы можете написать от моего имени, что журналисты, которые пишут это все, — твари. Врут на каждом шагу!» — заявил представитель артиста.

25 августа сообщалось, что Антонов был экстренно госпитализирован перед концертом на «Новой волне». Певцу стало плохо за кулисами, и его увезли на карете скорой помощи. Однако в тот же день Антонов заявил, что информация о его госпитализации перед выступлением в Казани не соответствует действительности.