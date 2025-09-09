Клава Кока попала в базу «Миротворца»

Российская певица Клава Кока (настоящее имя — Клавдия Высокова) попала в базу украинского сайта «Миротворец» (признан террористическим и запрещен в России). Об этом пишет Telegram-канал PostNews.

Как следует из данных сайта, Высокова оказалась в базе дважды. Впервые артистка была добавлена туда в 2017 году за участие в мероприятиях в Донецке. Во второй раз, по данным PostNews, она была внесена в базу за перелет из Москвы в Симферополь.

Уточняется, что владельцы ресурса обвиняют певицу в публичной поддержке России, а также в сознательном нарушении границ Украины и покушении на ее территориальную целостность.

Ранее стало известно, что российский режиссер Жора Крыжовников, снявший сериалы «Слово пацана» и «Фишер», попал в базу «Миротворца». Там постановщик оказался якобы за нарушение государственной границы с целью проникновения в Крым.